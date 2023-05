Sta facendo discutere il tweet della Juve che, nel congratularsi con il Napoli fresco vincitore dello Scudetto, ha scelto il sarcasmo.



"Visti i tanti complimenti ricevuti in questi anni non potevamo esimerci. Congratulazioni al Napoli per la conquista del suo terzo scudetto!", questo il messaggio postato dal club bianconero. Molti i commenti risentiti da parte dei tifosi azzurri ma anche degli stessi bianconeri.