pur lavorando nell'ombra, lontano dalla luce dei riflettori e pure della Continassa.insieme a John Elkann, unper affrontare nel migliore dei modi questa delicata fase. Ci saranno esperti di legge ed economia, l'area sportiva sarà guidata da Max Allegri con il sostegno di Federico Cherubini.Ci si dovrà confrontare, si dovrà capire la situazione, bilanciare pro e contro. Ma lo stesso Alex proprio a caldo, subito dopo le dimissioni di Andrea Agnelli e del CdA bianconero, ha subito fatto capire di essere disponibile quantomeno ad ascoltare in caso di chiamata: porte aperte, la casa di Torino non l'ha mai abbandonata pur vivendo negli Stati Uniti ed essendo diventato cittadino del mondo. Proprio quando pure le porte dell'Allianz Stadium si erano riaperte a distanza di dieci anni da quando lo aveva lasciato, messo alla porta da quello stesso Agnelli che ora non ci sarà più.