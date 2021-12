ma sarà comunque una partita vera contro una squadra guidata da chi sa come si arriva in fondo in Europa. Tutto sommato, è andata peggio allo Sporting Lisbona che passa dal dover affrontare la Juve al Manchester City.l, qui ha portato tutto ciò che da sempre lo ha reso uno dei tecnici più pratici sul piano europeo fino a diventare mister Europa League. Non mancano le rotazioni e le alternative,(con l'esperto Pao Alcacer e Trigueros prime alternative davanti).. Giovane, giovanisimo, con i suoi 19 anni ma anche già capace di guadagnarsi un posto nella coraggiosa Spagna di prospettiva di Luis Enrique. Ha appena rinnovato il contratto, ora la scadenza è posticipato addirittura al 30 giugno 2027, Transfermarkt lo valuta 30 milioni ma per strapparlo al Villarreal ne servirebbero forse il doppio.La partita ha poi sorriso agli spagnoli, capaci di espugnare Bergamo per 3-2 nonostante un finale di gara arrembante della truppa Gasperini. Ma il Villarreal ha fatto proprio quello che doveva fare per arrivare secondo, battendo andata e ritorno lo Young Boys nella terza e quarta giornata (4-1 in Svizzera, 2-0 in casa) e ottenendo 4 punti contro l'Atalanta considerando anche il 2-2 del debutto tra le mura amiche: 10 punti son così bastati nonostante i ko rimediati con lo United tra andata (2-1 a Old Trafford) e ritorno (0-2 in casa).tra Juventus e Villarreal. Nel 2009 in occasione del Memorial Andrea Fortunato, all'Arechi furono gli spagnoli a vincere 4-1 con un tabellino grandi firme come quello timbrato da Santi Cazorla, Nilmar e Robert Pires (due volte), di Amauri la rete della bandiera bianconera.