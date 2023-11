Non gioca. Da esterno come da mezzala, rimane costantemente l'ultima scelta di Max Allegri, almeno in questa fase. Così l'entourage di Samuel Iling-Junior, forte anche di un contratto rinnovato un anno fa ma già in scadenza nel 2025, ha cominciato a guardarsi attorno. E in Premier c'è già chi sarebbe pronto a mettere sul piatto i 15-20 milioni chiesti dalla Juve.