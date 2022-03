Giovedì è in programma l'incontro tra i dirigenti della Juventus e Jorge Antun, l'agente di Paulo Dybala. L'attaccante argentino è in scadenza di contratto a giugno. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, le parti si sono lasciate a fine 2021 con una stretta di mano dopo aver raggiunto l'intesa su un prolungamento fino al 2026 a 8 milioni di euro all'anno più 2 di bonus. Cifre che la Juventus non sembra più intenzionata a confermare, un po' per il cambio di strategia legato all'arrivo di Vlahovic, che è diventato il centro del nuovo progetto bianconero, un po' per i dubbi legati alla sua tenuta fisica. Per il club, che ha deciso di tagliare il monte ingaggi, i 7,5 milioni di euro di stipendio per il centravanti serbo sono il nuovo tetto massimo. Perciò è probabile che a Dybala verrà fatta una proposta al ribasso, intorno ai 7 milioni (bonus esclusi) e per tre stagioni invece che quattro.



La Juve vuole tenerlo ma alle sue condizioni economiche, Dybala dovrà decidere se accettare un ridimensionamento non solo economico ma anche legato alla sua centralità nel progetto. Solo dopo aver ascoltato le intenzioni del club deciderà se è il caso di cominciare a guardarsi intorno, alla ricerca di un club che sia disposto a investire su di lui e a costruirgli una squadra intorno, come a Torino non hanno mai fatto. Le pretendenti (dall'Inter alle spagnole Barcellona e Atletico Madrid fino alla Premier League inglese) stanno alla finestra, pronte a intervenire se la trattativa con la Juventus salterà.