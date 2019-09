La Juventus torna ad allenarsi dopo due giorni di riposo per prepararsi alla prossima sfida con la Fiorentina, con una sorpresa: come si apprende dal sito ufficiale bianconero, al gruppo si è unito parzialmente anche Marko Pjaca.



"La Juventus riprende la preparazione dopo i due giorni di riposo concessi da mister Sarri. I bianconeri si sono ritrovati questo pomeriggio per sostenere la prima seduta della settimana che condurrà alla sfida di sabato contro la Fiorentina e, dopo gli impegni con le rispettive Nazionali, sono rientrati al JTC Bernardeschi, Bonucci e Pjanic.



Il gruppo, cui si è unito parzialmente anche Marko Pjaca, si è dedicato ad un lavoro incentrato su esercizi di atletica e tecnica. L'attaccante croato ha poi proseguito nel suo programma di recupero personalizzato.



Domani la squadra sarà in campo per una nuova seduta, ancora in programma nel pomeriggio".