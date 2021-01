Con tre attaccanti di ruolo in rosa,per regalare aduna quarta punta da far entrare nelle rotazioni, restituendoal suo ruolo naturale, dietro alle punte. In una stagione pesante e contrassegnata da tanti impegni ravvicinati, sarebbe importante per i bianconeri. Ma per poter conseguire l'obiettivo in questi ultimi giorni di mercato, che si chiamio (soprattutto), per, cosa tutt'altro che scontata viste le difficoltà nel trovare una soluzione in uscita gradita sia al giocatore che al club. In ogni caso, al di là delle valutazioni relative al mercato in corso,