La Juventus, nonostante il ribaltone societario, non ha perso il proprio tecnico, Massimiliano Allegri, con l'allenatore livornese chiamato a portare un trofeo a casa, dopo gli “zero tituli” dell’anno scorso, per confermare la sua panchina in bianconero anche per il 2023-24. Sono tanti i tecnici che puntano alla panchina della Vecchia Signora per la prossima stagione, tra cui Antonio Conte, possibile cavallo di ritorno offerto a 4 volte la posta, o Gian Piero Gasperini, già allenatore della Primavera della Juventus, e ora proposto a 5. Più lontano l’ex ct della Spagna Luis Enrique, a 7,50, mentre la suggestione Zinedine Zidane, ancora libero dopo l’addio al Real Madrid, si gioca a 9.