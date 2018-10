È accaduto soltanto quattro volte. Cosa? Che la Juve abbia vinto le prime tre partite in Champions: per ben due volte, alla fine, è andata in finale. 1995-1996, 2003-04 e 2004-05, quindi questa stagione. Insomma, sembra portare - più o meno - bene: anche se in quest'edizione Allegri ha alzato l'asticella. Zero gol subiti, mai accaduto prima.