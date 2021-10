In realtà Kaio Jorge qualche minuto lo aveva disputato già nel derby, prima gara vissuta almeno dalla panchina pure per Arthur. E se l'attaccante avrà dalla sua tutto il tempo necessario per entrare in forma, perché al netto degli infortuni di Alvaro Morata e Paulo Dybala non sarà Kaio Jorge a dover reggere le pressioni dell'attacco bianconero,- A parte Manuel Locatelli, già punto di riferimento totale, rimane un Rodrigo Bentancur dal rendimento altalenante e di rientro non prima di venerdì sera, poi ci sono Weston McKennie e Aaron Ramsey a più riprese al centro di situazioni controverse e spinti ormai sul mercato da tempo, mentre Adrien Rabiot si è fermato a causa Covid.Aspettando di capire le evoluzioni del mercato, con il club determinato a rafforzare la squadra alle giuste condizioni (vedi tentativi per Aurelien Tchouameni), un primo rinforzo deve essere l'ex Barcellona.. Nella ripresa è calato sensibilmente, nel primo tempo ha fatto tutto quello che doveva fare ma al piccolo trotto.Il fatto che la Juve abbia effettivamente bisogno di Arthur potrebbe rappresentare quella scintilla motivazionale in più per provare a rivedere il centrocampista che si era conquistato un posto da titolare nel Brasile e non la copia sbiadita vista la scorsa stagione alla corte di Andrea Pirlo.