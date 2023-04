E’ vero che oggi torneranno a giocare in Europa anche la Roma e la Fiorentina, ma i riflettori di tutti, oltre a quelli veri dell’Allianz Stadium,Perché la Juventus, tanto criticata in generale per il suo non-gioco e in particolare per la retrocessione autunnale dalla Champions all’Europa League, ha una grande occasione di nobilitare la sua stagione, condizionata dai quindici punti di penalizzazione in campionato.In attesa di sapere se davvero li potrà riavere tra sei giorni, a prescindere da qualsiasi calcolo legato alla classifica con asterisco e a quella del campo,perché dopo avere eliminato il Friburgo negli ottavi con un 3-0 complessivo tra andata e ritorno,in cui potrebbe trovare la Roma.Tra il dire e il fare, però, c’è di mezzo lo Sporting Lisbona, quarto nel campionato portoghese, alle spalle del Benfica, del Porto e anche del più modesto Braga.come lo era il Friburgo, ma le squadre portoghesi hanno già giocato brutti scherzi ai bianconeri nel passato.in semifinale di Europa League proprio nella stagione in cui la finale era in programma a Torinoprima di fare scena muta con l’Inter, ha battuto due volte la squadra di Allegri, 2-1 a Torino e 4-3 a Lisbona, favorendo la sua bocciatura nella fase a gironi.Il passato, però, non conta più e, troppi in entrambi i casi come dimostra suo malgrado Vlahovic. Per fortuna, oltre a, ci saràche ha giocato tre stagioni nel Benfica e non ha mai segnato nel derby di Lisbona. L’occasione migliore per spezzare anche questo incantesimo, visto che con la maglia bianconera ha già segnato quattro gol in tre gare di Europa League. Campione del mondo in campo con la sua classe e fuori con il suo carisma,Ovviamente dovrà essere supportato dai compagni, come in occasione del doppio confronto con il Friburgo, perché la Juventus non può permettersi di uscire dall’Europa nella stagione in cui quasi sicuramente avremo un’italiana finalista in Champions Leaguee in particolare perché nessuna squadra italiana ha mai vinto questo trofeo da quando ha sostituito la vecchia coppa Uefa, conquistata l’ultima volta dal Parma alla fine del secolo scorso., più ancora della Roma terza in campionato, che oggi avrebbe già il biglietto per partecipare alla prossima Champions,Nel ricordo dell’indimenticabile presidentissimo Giampiero Boniperti, sicuramente il primo tifoso di Allegri e della sua Juventus, secondo il quale “vincere non è importante, è l’unica cosa che conta”.