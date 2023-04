La Juventus fa sul serio per Carlos Soler. Il centrocampista spagnolo è in rotta di collisione con il PSG ed è pronto a dire addio a fine stagione a cifre contenute. Il club bianconero, secondo la stampa spagnola, si è mossa da tempo su di lui e, nei contatti avuti con il club francese nell'ambito del già annunciato mancato riscatto di Paredes hanno offerto la possibilità di una formula simile per l'ex Valencia.