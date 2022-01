La Juventus è scatenata sul mercato. Dopo aver annunciato l'acquisto di Vlahovic ha chiuso la cessione di Kulusevski al Tottenham ed è in via di definizione anche quella di Bentancur sempre agli Spurs. Ma non è finita qui, perché a poco più di ventiquattr'ore dal gong i bianconeri stanno provando a piazzare altri due colpi, entrambi a centrocampo: da una parte si stringe per Denis Zakaria del Borussia Monchengladbach, dall'altra- Nella giornata di oggi, 30 gennaio, è previsto un incontro tra la Juve e i rossoblù per discutere dell'operazione.. Nell'incontro di oggi si parlerà anche della situazione dialtro possibile affare tra i due club ma non legato all'operazione Nandez. Le due piste viaggiano in parallelo senza incrociarsi. L'attaccante brasiliano classe 2002 era molto vicino al trasferimento al Granada ma nelle ultime ore la pista spagnola si è raffreddata, il Cagliari ne ha approfittato per inserirsi e proverà a capire che tipo di apertura c'è da parte della Juve.- Dopo l'Assemblea di Lega dell'altro giornospiegando che per l'uruguaiano è stato fatto un investimento importante e la speranza del club, in caso di cessione, è quella di rientrare della spesa fatta. Poi, bisognerà prendere un sostituto. Il tutto in poche ore. Un'affare complicato secondo Giulini, ma la Juve fa sul serio per Nandez.