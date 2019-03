Tutti pazzi per Zinedine Zidane. Il francese è indubbiamente uno degli allenatori più contesi sul mercato: dopo aver vinto tre Champions League sulla panchina del Real Madrid si è concesso un anno sabbatico, ma adesso è pronto per tornare alla guida di una grande squadra europea. Florentino Pérez ha richiamato Zizou in questi giorni per convincerlo a tornare subito al Bernabéu, ma sulle sue tracce ci sono anche Juventus, PSG e Chelsea.