Sono in tre, almeno due dovranno partire. Forse pure tutti. Il punto fermo è Alex Sandro, dietro di lui non ci sarà Gianluca Frabotta che dopo aver visto sfumare l'Atalanta sembra a un passo dal Verona. Doveva restare Luca Pellegrini, ma Mattia De Sciglio è partito bene e allora la partita è aperta. A meno che non saltino entrambi, con Federico Bernardeschi jolly a tutta fascia. Alla Juve la fascia sinistra resta un enigma.