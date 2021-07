La Juventus sul proprio store ha messo in vendita le maglie away per la stagione 2021/22: tra le casacche disponibili c'è anche chi almeno per il momento non è sotto contratto, come Giorgio Chiellini e la sua numero 3. In vendita anche le maglie di calciatori dichiaratamente sul mercato, come Mattia De Sciglio (2), Daniele Rugani (24) e Marko Pjaca (20). L'unico assente al momento è Mattia Perin, tornato dal prestito al Genoa e per ora investito del ruolo di numero dodici.