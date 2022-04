Sono ripresi questa mattina a Torino gli interrogatori della Procura della Repubblica legati all'inchiesta penale ribattezzata "Prisma" e per cui sono indagati Agnelli, Nedved, Paratici e altri quattro dirigenti oltre alla società Juventus, con l'accusa di emissione di fatture per operazioni inesistenti, false fatturazioni e falso in bilancio per società quotate inborsa.



NUOVE AUDIZIONI - Nella giornata di oggi sono attesi diversi giocatori, che non sono indagati, ma sentiti come persone informate sui fatti e che dovranno spiegare l'accordo sottoscritto in forma privata nel 2020 (in pieno Covid) e di cui non c'è traccia nei bilanci societari.



CUADRADO IL PRIMO - A partire dalle ore 10 sono ripartite le audizioni coordinate dai Pubblici Ministeri Gianoglio, Bendoni e Santoriello. Il primo giocatore che si è presentato in procura per parlare della "manovra stipendi" è stato l'esterno colombiano Juan Cuadrado.