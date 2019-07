Mattia Perin è sempre più vicino al Benfica. Nell'incontro odierno in cui l'agente del portiere della Juventus, Alessandro Lucci, e il club portoghese, è stato trovato l'accordo su ingaggio e durata del contratto: 3 milioni di euro a stagione per l'ex Genoa, che firmerà per 5 anni coi pottoghesi.



Affare da 15/16 milioni di euro, con l'inserimento di Joao Ferreira, giovane terzino destro del Benfica, classe 2001, che ha brillato nell'ultima Youth League. Finisce così, quindi, la storia tra la Juve e Perin, durata una sola stagione: 9 presenze, un infortunio alla spalla, tanta, tantissima panchina. Il ritorno di Buffon lo ha messo alla porta. Col Benfica che ha colto la palla al balzo.