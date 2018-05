Oggi Beppe Marotta e Giovanni Carnevali, amministratori delegati di Juventus e Sassuolo, si sono incontrati a pranzo a Milano. Stando a quanto raccolto da Ilbianconero.com, tuttavia, il faccia a faccia tra i due dirigenti non aveva come oggetto il calciomercato. Al momento non c’è nessun affare in vista tra le due squadre mentre in passato la sinergia tra Juve e Sassuolo ha portato alla definizione di diverse trattative di mercato.