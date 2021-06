Come riporta Tuttosport il Sassuolo non accetta l'offerta della Juventus di 30 milioni più Dragusin per Locatelli. Se la Juventus vuole il centrocampista della Nazionale, e se vuole chiudere soprattutto in tempi brevi prima della fine di un Europeo che potrebbe scatenare l'asta internazionale per l'ex Milan, c'è da parlare al più presto col club neroverde. Per questo nella prima metà della settimana è previsto l'incontro tra i due omologhi Federico Cherubini e Giovanni Carnevali.