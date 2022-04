Come riportato da Calcio e Finanza, il titolo in borsa della Juventus è salito di valore, nonostante stamattina la Procura FIGC abbia chiesto un’inibizione di 12 mesi per il presidente della Juventus Andrea Agnelli e una multa di 800mila euro al club bianconero per l’indagine sulle plusvalenze. Si tratta di un attivo del 2% a 0,323 euro per azione dopo aver toccato anche quota 0,330.