Prosegue l'inchiesta della Procura di Torino nei confronti della Juventus e dei suoi vertici.. Filtra moderata soddisfazione a proposito dinella giornata di mercoledì all'interno di diversi noti studi legali di Torino, Milano e Roma. Intanto è cominciato un nuovo giro di audizioni,l'argentino è arrivato alle 15 ed è andato via alle 18, verbale secretato e massimo riserbo su quanto possa essere emerso dall'incontro. Il primo e non l'ultimo, nei prossimi giorni verranno convocati anche altri calciatori di primo piano, magari al termine della sosta per le nazionali, di sicuro con Dybala è solo nata una nuova fase di questa inchiesta che con ogni probabilità verrà prorogata.Le domande le porrà venerdì a Max Allegri e a chi vorrà interrogare dopo la definitiva rottura con il club bianconero, almeno in vista del finale di stagione. Nel frattempo è stato lui a dover rispondere ai chiarimenti richiesti dai pm in Procura. Il tema è quello emerso in questi giorniLa prima riguarda il bilancio 2019/2020, secondo i pm, non si sarebbe trattato di una vera e propria «rinuncia» (con effetto positivo di circa 90 milioni) ma solo del «Parecchi dubbi sull'esercizio 2020/2021 e tutti gli accordi individuali stipulati con scritture private integrative che solo in parte sono stati individuati dai pm tra quelli depositati in Lega. Anche a causa di quella «»: tra questi anche la «famosa carta di Ronaldo»? A tale proposito non è da escludere che tra i prossimi calciatori convocati in qualità di testimoni possa esserci pure CR7 o il suo agente Jorge Mendes.