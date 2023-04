Il lavoro di indagine interna da parte della Juventus, in collaborazione Digos e forze dell'ordine, ha già portato i primi risultati. Dopo i fattacci di Juventus-Inter, infatti, sono stati individuati per il momento due autori degli spregevoli insulti razzisti nei confronti di Romelu Lukaku, in attesa della conferma formale da parte della Questura di Torino. Si tratta di un minorenne e di un maggiorenne.



LA PUNIZIONE. Il minorenne verrà punito con dieci anni di non gradimento dall'Allianz Stadium e tutti gli eventi organizzati dalla Juventus, il secondo invece sarà bandito a vita dalle manifestazioni proposte dal club bianconero. Con ogni probabilità entrambi i protagonisti riceveranno poi un Daspo da parte della Questura. I due ragazzi in questione sono anche gli stessi che si sentono chiaramente in un video diventato virale proprio subito dopo il termine di Juventus-Inter di martedì scorso.