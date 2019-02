Curioso, quantomeno nelle tempistiche. Nel pieno del caos Icardi, al quale l'Inter ha tolto la fascia aprendo a clamorosi scenari di mercato, il capitano della Juventus Giorgio Chiellini ha iniziato a seguire su Instagram proprio l'attaccante argentino. Nel mondo normale tutto questo può non voler dire nulla, può non aver significato, ma in quello del pallone questi indizi possono essere l'anticamera di una trattativa. Come svelato nei giorni scorsi da Paratici, Icardi è un giocatore che piace molto alla Juventus, la scorsa estate ci ha fatto un pensierino e potrebbe fare lo stesso la prossima, soprattutto in caso di partenza di Dybala. Resta da capire la posizione dell'Inter: Maurito ha una clausola di 110 milioni valevole solo per l'estero e sfruttabile solo dal primo luglio al quindici luglio, ciò significa che se la Juve lo vuole deve trattare con Marotta e Ausilio.