Da Juventus.com, ecco il vademecum per i tifosi che accorreranno all'Olimpico domenica sera. ​"Pronti a sostenere i bianconeri anche all'Olimpico? Domenica alle 20:45 va in scena Roma-Juve, gara che chiuderà il girone d'andata e di seguito vi forniamo le informazioni per raggiungere il settore ospiti dell'impianto. Il parcheggio riservato ai tifosi ospiti sarà predisposto presso “Viale della Macchia della Farnesina”.