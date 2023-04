Sono momenti di grande apprensione in casa Juventus per Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo si è infortunato alla caviglia nel corso del primo tempo della sfida contro la Lazio, ma ha stretto i denti ed è rimasto in campo fino al minuto 63 quando poi Landucci (Allegri è assente perché influenzato) ha scelto di toglierlo e sostituirlo con Milik.



DISTORSIONE - Nel corso del primo tempo dopo un contrasto fortuito con Cataldi, Vlahovic si è accasciato a terra dolorante chiedendo immediatamente l'intervento della panchina. Di fatto la punta della Juventus ha involontariamente appoggiato il proprio piede sopra quello del centrocampista della Lazio auto-provocandosi una distorsione, una torsione innaturale, della sua caviglia destra. Al momento del cambio nel secondo tempo, lo staff medico bianconero è stato costretto ad applicare una vistosa borsa del ghiaccio sulla caviglia infortunata.