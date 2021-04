La notizia del giorno è lo stop di Cristiano Ronaldo, che salterà l'Atalanta come annunciato in conferenza stampa da Pirlo. Ma quando può tornare in campo il portoghese? "Era troppo rischioso portarlo domani, avrebbe rischiato un infortunio, abbiamo preferito lasciarlo a riposo per provare a recuperarlo per mercoledì. Le valutazioni sono state fatte, le tre gare in nazionale lo hanno caricato. Doveva farne due, poi il gol con la Serbia l'ha costretto a fare anche al terza, è andata così. Normale possano portare alla stanchezza, l'ha detto anche Guardiola settimana scorsa", ha detto l'allenatore bianconero.