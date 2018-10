In questi giorni la Juventus si prepara a salutare Beppe Marotta, dopo l'addio deciso dal presidente Andrea Agnelli e comunicato dallo stesso amministratore delegato sabato scorso. La fine di una storia lunga 8 anni e ricca di successi, con l'ad - accostato in queste ore a Inter e Nazionale - che saluterà con in tasca un corposo assegno.



STIPENDIO DA TOP PLAYER - Calcio & Finanza, infatti, ha comunicato gli stipendi percepiti dai dirigenti juventini durante la stagione 2017/18 e da questi dati emerge come Marotta abbia guadagnato ben 5,5 milioni di euro. Allo stipendio fisso da 1,5 milioni, infatti, vanno sommati 500mila euro per gli obiettivi centrati durante l'anno, 100mila euro come premio per la vittoria dello scudetto e 3,5 milioni per obiettivi di lungo termine raggiunti e pianificati nel 2015. Un addio con ingaggio da top player per Marotta.