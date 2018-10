Sabato torna il campionato con la Juventus che sfida il Genoa nel primo anticipo della nona giornata di Serie A (Allianz Stadium, ore 18.00). I bianconeri di Massimiliano Allegri sono attesi da un ciclo di partite per niente scontate prima della prossima sosta. Oltre al Grifone i bianconeri sfideranno Empoli (trasferta) e Cagliari (in casa). I tre test probanti, però, saranno in Champions League (doppia sfida allo United di Mourinho) e in trasferta a San Siro contro il Milan. Dopo un avvio di stagione soft, la Juventus si appresta a vivere il primo mese decisivo della stagione.