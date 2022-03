Dalle parole dei mesi scorsi è il momento di passare ai fatti. In casa Juventus è arrivata l'ora di iniziare le trattative per i rinnovi di contratto dei giocatori in scadenza a giugno. Paulo Dybala quello che farà sicuramente più discutere, tra i tanti di cui si parlerà c'è però anche Mattia Perin. Classe '92, superati gli infortuni e dopo le esperienze in prestito, in questa stagione il portiere ha ripreso il suo posto da vice Szczesny. E i bianconeri stanno riflettendo sul suo futuro...