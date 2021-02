Oggi arrivano le decisioni del giudice sportivo in seguito alle semifinali di ritorno in Coppa Italia. Tutta l'attenzione è rivolta agli scontri durante e dopo Juventus-Inter, in particolare a quello tra l'allenatore nerazzurro Antonio Conte e il presidente bianconero Andrea Agnelli.



Se arbitri e ispettori federali non avessero scritto nulla nel referto, la Procura della Figc sarebbe comunque pronta ad aprire un fascicolo d'indagine come già fatto dopo il derby di Milano con Ibrahimovic e Lukaku. Possibili due turni di squalifica per il tecnico e un mese di stop per i dirigenti, a rischio anche Oriali e Paratici.



Il quale, secondo una voce di mercato non confermata che circola a Milano e riportata da La Repubblica, avrebbe più volte contattato il centrocampista Barella per cercare di convincerlo a rompere con l'Inter e poi trasferirsi alla Juve.