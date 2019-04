Secondo la Gazzetta dello Sport né l'Inter né la Juventus si sono mosse ufficialmente per sondare il terreno con l'avversaria per avviare il clamoroso scambio Icardi-Dybala, ma i primi contatti ci sono già stati e sono stati portati avanti da intermediari "amici". Contatti che, però, sono stati deludenti perché da un lato la Juve non si è mostrata interessata ad inserire Dybala nell'affare, dall'altra la valutazione fatta dall'Inter per Icardi non coincide con quella pensata dai bianconeri.