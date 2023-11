Alessandro Diamanti ha anticipato i temi di Juve-Inter ai microfoni di RDS. Ecco le sue parole.



IL PARERE - "Se l'Inter vince e va a +5 sulla seconda, il campionato finisce subito come l'anno scorso. La Juventus non la vedo continua come l'Inter. Se i bianconeri vincono, e può darsi, perché sono sempre la Juventus, non cambia nulla. Non va bene nemmeno il pari alla Juventus! Allenatore e calciatori non fanno questi calcoli prima. Solo in partita, se ti accorgi che non riesci a vincere, perché magari non riesci a segnare nonostante cento tiri, ti accontenti di non perderla".