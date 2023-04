La partita tra Juventus e Inter, semifinale di andata di Coppa Italia, ha lasciato tanti strascichi e diverse polemiche: Uno tra gli episodi che è sfuggito ai più è stato ricostruito da Tuttosport. dopo aver fatto il giro dei social network.



Si tratta del presunto gesto delle manette da parte di Francesco Acerbi. Molti tifosi hanno infatti condiviso sui social il fotogramma incriminato in cui il difensore sembrerebbe imitare Mourinho. Secondo le ricostruzioni però il frame ingannerebbe e il giocatore dell'Inter non farebbe altro che indicare la mano per segnalare un tocco di Vlahovic.