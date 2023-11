Claudio Echeverri piace letteralmente a tutti. Sul talento classe 2006 del River Plate e protagonista al Mondiale Under 17 è osservato speciale secondo AS di Real Madrid, Psg, Manchester City, Benfica, Atletico Madrid, Inter, Juve e Milan. Nel contratto in essere con il River Plate è presente una clasuola rescissoria da 25 milioni di euro e i Millionarios non vogliono scendere sotto questa cifra per l'eventuale addio.