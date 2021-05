Continuano le proteste per l’arbitraggio di Calvarese nella partita vinta ieri dalla Juventus per 3-2 contro l’Inter. Anche Marco Insigne, fratello di Lorenzo, capitano del Napoli, non ha accettato alcune decisioni, soprattutto il rigore concesso all’88 a Cuadrado per un fallo di Perisic. Così si è sfogato sui social, facendo un paragone con il penalty non fischiato al Benevento (la squadra dove gioca l’altro fratello Roberto) la scorsa settimana contro il Cagliari.



“Benevento rigore netto, non viene dato! Cuadrado nuotatore rigore! La Juve batte l'Inter in 10 uomini, storia già scritta”, ha scritto in una Instagram Stories poi, dopo qualche ora, cancellata.