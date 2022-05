Di seguito tutti gli episodi dubbi della finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter.



54' - Gesto plateale di Brozovic che rischia il rosso: il croato prima atterra Dybala da dietro, l'arbitro fischia la punizione per la Juve e lo ammonisce; il centrocampista dell'Inter scaraventa via il pallone davanti all'arbitro. Graziato, poteva starci l'espulsione.



48' - Contatto Vlahovic-de Vrij: il serbo finisce a terra ma la sensazione è che sia solo un corpo a corpo e non ci siano gli estremi per un rigore.



Arbitro: Valeri

Guardalinee: Giallatini-Preti

Quarto uomo: Sozza

Var: Di Paolo

Avar: Abisso