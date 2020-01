Come riporta La Gazzetta dello Sport, non finisce a Kulusevski la sfida continua sul mercato tra Inter e Juventus. Anzi, il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici sa che ora Beppe Marotta proverà a soffiargli prima Sandro Tonali, poi Federico Chiesa in vista di giugno quando l'Inter vorrà rinforzarsi ancora.