(calcio d'inizio alle ore 21 in diretta su Canale 5 e Mediaset Infinity) è una gara valevole per l'andata delle semifinali in, dove si accomodano pure Leandro Paredes, Kean e Milik. In porta gioca Perin al posto di Szczesny e in difesa Gatti al posto di Alex Sandro, in attacco: in porta Onana lascia spazio a capitan Handanovic; qualche dubbio in difesa, dove D'Ambrosio e de Vrij possono far riposare Darmian e Bastoni in vista delle trasferte di venerdì sul campo della Salernitana e di martedì prossimo a Lisbona contro il Benfica in Champions League; sulle fasce Bellanova è pronto a una staffetta con Dimarco a sinistra, mentre sulla destra dovrebbe giocare Dumfries; a centrocampo Asllani è in vantaggio su Brozovic nel ruolo di regista, mentre Gagliardini può far rifiatare Mkhitaryan; in attacco Lautaro e Dzeko vengono preferiti a Correa e Lukaku., assistito da Costanzo e Passeri, con Guida quarto uomo, Di Paolo e Dionisi al Var. Occhio ai cartellini:dall'altra. In caso di ammonizione (o espulsione), salteranno per squalifica il(3-5-1-1): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic. (A disp. Szczesny, Pinsoglio, Rugani, Alex Sandro, Iling Junior, Paredes, Barrenechea, Miretti, Chiesa, Soulé, Kean, Milik). All. Allegri.(3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Asllani, Gagliardini, Dimarco; Dzeko, Lautaro. (A disp. Onana, Cordaz, Darmian, Bastoni, Bellanova, Gosens, Zanotti, Brozovic, Mkhitaryan, Carboni, Correa, Lukaku). All. Inzaghi.