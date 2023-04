, gara valida come semifinale d’andata della Coppa Italia ‘22/’23. A dirigere la sfida allo Juventus Stadium sarà l’arbitro Davide Massa, coadiuvato ed assistito dai guardalinee Costanzo e Passeri, insieme al quarto uomo Guida. Al VAR Di Paolo con Dionisi come AVAR. Segui tutto il LIVE insieme a calciomercato.com.Ammonito Acerbi - primo cartellino giallo del match per l'Inter - dopo aver atterrato Vlahovic nella metà campo bianconera.Ancora proteste per un sospetto tocco di mano nell'area bianconera da parte di Fagioli. Per Massa non ci sono gli estremi per il tiro dal dischetto: il replay chiarisce il tocco con la pancia e la mano attaccata al corpo del centrocampista della Juve. Ammonito per le conseguenti proteste Marcelo Brozovic. Si proseguePrimo episodio da moviola degno di nota del match. Corner per i nerazzurri battuto da Dimarco, mischia nell'area di rigore bianconera con gli uomini di Inzaghi che chiedono un fallo di mano. Breve check del VAR con Massa che dà il via libera per continuare. Nessun tocco, la partita prosegue