Prosegue il recupero di Stefan de Vrij, ma il difensore olandese anche oggi ha lavorato a parte. Il suo rientro in gruppo sarà più lento e graduale rispetto a quello di Brozovic e difficilmente scenderà in campo per la sfida contro la Juventus, anche se da Appiano non escludono a priori la presenza almeno in panchina dell'ex Lazio a Torino.