Poche ore al calcio d'inizio della finale di Coppa Italia: Allegri e Inzaghi si sfidano per la quarta volta in stagione e i loro schieramenti sono quasi del tutto definiti: per la Juventus, come vi abbiamo raccontato stamani, Bernardeschi è ancora in vantaggio su Morata per occupare una delle due fasce ai lati di Vlahovic e Dybala, mentre l'Inter spera fino all'ultimo di poter recuperare Bastoni, che vorrebbe giocare, ma tiene in preallarme D'Ambrosio piuttosto che, come invece era accaduto nelle ultime uscite, Dimarco. Qualto al resto, entrambe le squadre dovrebbero presentare le formazioni migliori possibili al netto delle indisponibilità.



JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cuadrado; Vlahovic.



INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko.