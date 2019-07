Oggi, alle 13.30 italiane, va in scena il primo Derby d'Italia della stagione. All'Olympic Sports Center di Nanchino, la Juventus di Maurizio Sarri attende l'Inter di Antonio Conte, alla prima sfida da ex con i bianconeri, ai quali è stato legato sia da calciatore che da allenatore. Sfida mai banale quella tra due delle big del nostro calcio, anche se giocata in estate, anche se a tanti km di distanza, anche se valevole per l'International Champions Cup.



Maurizio Sarri andrà avanti con il suo 4-3-3, Antonio Conte con il suo 3-5-2. Da una parte ci sarà Cristiano Ronaldo, con Mario Mandzukic al centro del tridente e Bernardeschi sulla destra; dall'altra, invece, ancora una chance da attaccante per Ivan Perisic, mentre Gagliardini è ancora preferito a Barella.



JUVE-INTER, PROBABILI FORMAZIONI (in diretta alle 13.30 su Sportitalia)



JUVE (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Rugani, De Sciglio; Emre Can, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo.



INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Dalbert; Perisic, Esposito.