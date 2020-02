Prima di essere Juventini,Interisti ECC..siamo.Non dimentichiamocelo MAI.Mio Cugino Andrea ha fatto TANTO per la Juve ed il calcio ITA ed INT. Io gli voglio un di BENE e gli sono grato per ciò che ha dato e dà a noi Juventini oltre che agli amanti del calcio #ForzaAndrea pic.twitter.com/slXrVzuHMb — Lapo Elkann (@lapoelkann_) February 29, 2020

Lapo, cugino di Andrea, presidente della, twitta sul proprio account dopo la decisione di rinviare, partita che era in programma domani sera a porte chiuse: “Prima di essere Juventini,Interisti ECC..siamo italiani non dimentichiamocelo MAI. Mio Cugino Andrea ha fatto TANTO per la Juve e il calcio italiano ed internazionale. Io gli voglio un mondo di BENE e gli sono grato per ciò che ha dato e dà a noi Juventini oltre che agli amanti del calcio. E viene da chiedermi perchè molti in un momento così difficile abbiano la voglia di alimentare polemiche. Ci sono priorità che vanno oltre la passione del calcio di TUTTI”.