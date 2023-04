Il designatore della Can A e B Gianluca Rocchi promuove Davide Massa nonostante il Far West dello Stadium: dopo aver rivisto filmati ed episodi, l'ex arbitro ha comunicato che il direttore di gara della prima semifinale di Coppa Italia Juventus-Inter ha avuto la condotta opportuna, durante e dopo la sfida.



PUNITO IL LABIALE, AZIONE E NON REAZIONE - Oltre ai gialli mostrati durante la gara, tutti corretti secondo il designatore così come il rigore, Rocchi ritiene giusta la seconda ammonizione mostrata a Lukaku, per un'esultanza sì già vista e mostrata con il Belgio, ma accompagnata da un labiale del giocatore, “Muti, muti”, che il regolamento legge come azione provocatoria.



PALLA AGLI ISPETTORI FEDERALI - Azione e non reazione, quindi. Qualora Massa sul campo avesse avvertito cori a sfondo razzista da parte del pubblico, o se Lukaku li avesse denunciati, avrebbe dovuto sospendere momentaneamente la gara: situazione che pare il fischietto non abbia avvertito, anche se gli ispettori federali hanno visto e registrato tutto. Sacrosanti i rossi ad Handanovic e Cuadrado, praticamente alle mani nel finale.