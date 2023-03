è una delle occasioni low cost per il mercato estivo. Classe '97, l'attaccante francese - Campione del Mondo -. La conferma è arrivata un mese fa dal direttore sportivo del club tedesco: "Abbiamo deciso di mollare la presa per Marcus Thuram". Addio già annunciato, perché: "Ci sono club ancora più grandi dove Marcus potrebbe andare, dobbiamo accettarlo". Qualche contatto con alcuni club c'è già stato e il giocatore aveva delle proposte già per gennaio, ma Marcus ha preferito aspettare rimanendo al Gladbach fino a fine stagione per poi valutare tutte le proposte sul tavolo e scegliere dove andare.- In Serie A è in prima fila l'Inter, che con Lukaku che è sempre più un rebus e Dzeko in scadenza di contratto sta cercando una punta da affiancare a Lautaro per la prossima stagione., che il mese scorso ha strizzato l'occhio all'Inter pubblicando sui social una foto di Adriano per celebrare i 41 anni dell'ex attaccante brasiliano. Per il giocatore, riporta il Mundo Deportivo, si è rifatta sotto anche la Juventus che si era già mossa qualche mese fa per capire se c'erano margini d'inserimento nonostante anche il forte interesse del Bayern Monaco.- All'estero potrebbero proporre ingaggi migliori, ma l'assist alle italiane potrebbe arrivare dal Decreto Crescita.del giocatore che meno di un anno fa si è separato dall'agenzia Raiola affidando i propri interessi alla Sport Cover (stessa società di Fofana, Mukiele, Lafont... Nessun assistito in Italia). Thuram sarà uno dei protagonisti del mercato estivo, Inter e Juve sono pronte a sfidarsi - e sfidare le altre società - per prenderlo.