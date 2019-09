E’ stato Sarri ad accendere il duello a distanza tracon: noi abbiamo giocato alle 3 del pomeriggio con il caldo, loro la sera con il fresco, sono stati avvantaggiati. Quello che pensiamo su questa sua accusa lo ha spiegato benissimo e nel dettaglio Alberto Polverosi Qui parliamo dellache la frase di Sarri - un colpo basso fuori luogo e fuori tempo - ha scatenato. Interrogato in materia dal nostro Pasquale Guarro,, quindi ha colpito: ha fatto riferimento ai bilanci e agli stati patrimoniali, cavallo di battaglia di Sarri quando era al Napoli per giustificare la superiorità della Juve, e gli ha consigliato di stare tranquillo perchéIl colpo basso di Sarri, alla fine, si è rivelato dannoso soprattutto per lui stesso:anche se alle spalle si ha una società forte come la Juve. Perché, tanto che in Inghilterra - quindi sul terreno dell’avversario -Un dritto uno, un montante l’altro,. Sarri era abituato a duellare con Allegri, uno che però colpisce di fioretto, senza picchiare duro.. Se la giochi sul campo, ha molte più possibilità di uscire vincitore.@steagresti