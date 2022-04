Nel preparttia di Juventus-Inter sul campo dello Juventus Stadium le cantanti Gaia e Kateryna Pavlenko hanno cantanto la celebre canzone "Imagine" di John Lennon, un inno contro la guerra, come messaggio di pace rivolto verso l'Ucraina, travolta in questi mesi dall'invasione della Russia.



Fra i giocatori in campo in lacrime è scoppiato il portiere della Juventus, Wojciech Szczesny. Il polacco già da tempo si era esposto contro la guerra, e ha spinto la federcalcio polacca a chiedere il ritiro della Russia dai playoff Mondiali. L'ex Arsenal è infatti legato a doppio filo al popolo ucraino dato che sua moglie è nata in ucraina e, quindi, suo figlio ha sangue ucraino.