Il futuro di Cristian Romero è destinato a colorarsi di bianconero. Lo sbarco alla Juventus del giovane difensore argentino è ormai cosa fatta. Ciò che resta da capire sono casomai i tempi in cui questo affare si concretizzerà.



Secondo quanto racconta Il Corriere dello Sport la dirigenza piemontese e quella del Genoa avrebbero trovato di recente un accordo per lasciare Romero in rossoblù anche per tutta la prossima stagione.



In questo modo il difensore, alla sua prima esperienza in Europa, avrebbe modo di crescere con più calma sotto l'occhio vigile e attento della Vecchia Signora che poi lo porterebbe con sé soltanto nell'estate 2020.