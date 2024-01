Juve, intesa con il Palermo per Ranocchia: le cifre

Filippo Ranocchia è il grande obiettivo del Palermo per puntare al ritorno in serie A. C’è già una base d’intesa con la Juventus per circa 3 milioni di euro ma il centrocampista, reduce da un’ottima prestazione con il suo Empoli di fronte al Milan, vorrebbe rimanere in serie A.